В Самаре трамвай сошел с рельсов 22 февраля 2022 года

Транспорт сошел с рельсов. Фото: "Новости Самара"

В социальных сетях самарского паблика вечером, 22 февраля 2022 года, появились кадры сошедшего с рельсов общественного транспорта. Причину происшествия не указали.

Пользователи отметили, что трамвай сошел с рельсов в районе пересечения улиц Советской и Свободы. Судя по фото, трамвай накренился в правую сторону. Возможно, у транспорта вывернуло колесо, о неприятности сообщили очевидцы.

Этой зимой уже не первый случай подобной аварии. Напомним, что 11 февраля 2022 года схожий случай произошел в районе улицы Ставропольской.