Трамвай сошел с рельсов на ул. Ставропольской в Самаре 11 февраля 2022 года

ЧП произошло в районе пересечения улиц Ставропольской и Советской / Фото: vk.com/smrgrad

В пятницу, 11 февраля 2022 года, в Самаре произошла очередная неприятность с общественным транспортом. В районе пересечения улиц Ставропольской и Советской сошел с рельсов трамвай. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

Судя по фото, у вагона вывернуло колесо, и он выкатился за пределы путей. На месте работала аварийная бригада ТТУ.

— С таким количеством снега — не удивительно. Сейчас хорошо работает только метро! — комментируют происшествие интернет-пользователи.

По мнению самарцев, в городе давно пора менять и сами рельсы, и составы. А кто-то даже высказал крамольную мысль о том, чтобы вовсе убрать трамваи. Якобы это улучшит дорожную обстановку.

Напомним, за эту зиму в Самаре произошло уже несколько ЧП с трамваями. Так, 4 февраля 2022 года трамвай № 13 сошел с рельсов на улице Ставропольской и врезался в крытый паркинг. Через несколько дней его судьбу повторил трамвай № 25. Все случилось на проспекте Кирова. А 9 февраля один из составов загорелся на Заводском шоссе. К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших.