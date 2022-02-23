В Самаре нашли подростков, которые ушли из дома 20 февраля 2022 года

О том, где они были, не сообщается. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что подростков из Отрадного, которые ушли из дома 20 февраля 2022 года, нашли. Противоправных действий в отношении них не совершалось.

Сообщение о потерявшихся подростках, 13-летнего мальчика и 14-летней девочки, поступило в полицию от родственников. Также к поискам были привлечены волонтеры спасотряда «ЛизаАлерт».

Как стало известно, Алексей и Ангелина ушли из дома 20 февраля 2022 года и до 22 числа о их местонахождении не было известно. Полицейские распространили ориентировку с приметами потеряшек среди личного состава. Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних обошли дворы, улицы и заброшенные строения в городе Отрадный.

Утром, 23 февраля 2022 года, стало известно, что подростки нашлись. Полицейские не раскрывают информацию, где она находились несколько дней. Известно только, что противоправных действий не совершалось.