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Происшествия23 февраля 2022 9:22

Стали известны подробности о пожаре в одноэтажном здании рядом с ТЦ «Скала» в Самаре 23 февраля

Пожарные рассказали о возгорании в здании батутного центра
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В настоящее время работы на месте ЧП продолжаются. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В настоящее время работы на месте ЧП продолжаются. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Утром, 23 февраля 2022 года, в одноэтажном здании рядом с ТЦ «Скала» на Московском шоссе в Самаре произошло возгорание. В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности ЧП.

- В 11:39 поступило сообщение о возгорании в здании батутного центра. По прибытии стало известно, что происходит горение батутного наполнителя (поролон) на площади 30 кв. м, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По данным спасателей, эвакуация из здания не проводилась, погибших и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 95 человек личного состава и 29 единиц спецтехники. Изначально пожару был присвоен повышенный ранг сложности «Пожар №2», но после разведки обстановки, был объявлен отбор рангу вызова. В настоящее время работы по ликвидации возгорания продолжаются.