В Самаре 23 февраля 2022 года потушили детский батутный парк 2JUMP на Московском шоссе

Пожар ликвидирован. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Утром, 23 февраля 2022 года, в Самаре в батутном парке на Московском шоссе, 4 к5 произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения были высланы на ликвидацию возгорания по повышенному рангу сложности «Пожар №2». В течение двух часов пожарные справились с огнем.

- Вызов поступил в 11:39, в 12:17 была объявлена ликвидация открытого горения, а в 13:26 пожар был полностью ликвидирован на площади 30 кв. м., - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Как сообщили пожарные, в здании произошло возгорание батутного наполнителя – поролона. В настоящее время собственники батутного центра подсчитывают нанесенный огнем ущерб.

К тушению пожара было привлечено 95 человек личного состава и 29 единиц спецтехники. Эвакуация пострадавших не проводилась, погибших и пострадавших нет.