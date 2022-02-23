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Общество23 февраля 2022 12:52

Названы три самые мужские профессии в Самарской области. Результаты удивляют

Статистики назвали три самые мужские профессии в Самарской области
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре сварщиков назвали одной из самых мужских профессий

В Самаре сварщиков назвали одной из самых мужских профессий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Названы три самые мужские профессии в Самарской области. Такой информацией в преддверии череды гендерных праздников поделились в Самарастате. Данные здесь привели на 2020 год. Согласно исследованиям, среди рабочей силы - половина мужчин. И среди профессий есть те, которые чаще занимают представители именно мужского пола.

Согласно статистике, самыми мужскими в Самарской области можно назвать профессию водителей легковых авто, такси и фургонов. Лишь 1% занятых в этой сфере - женщины.

Такое же соотношение в профессии сварщиков и газорезчиков. Представители прекрасного пола в этой специальности есть, но их лишь 1%.

Чуть больше женщин среди автослесарей и слесарей. Их здесь 3%, остальные - мужчины.

Также в ведомстве составили портрет среднестатистического мужчины региона.