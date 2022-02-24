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Общество24 февраля 2022 3:27

В Самаре суд решит дальнейшую судьбу завода «Рейд-1»

Судьбу могут решить наследники
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Самаре решается судьба завода

В Самаре решается судьба завода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возобновится судебный процесс над заводом «Рейд-1». Появившиеся родственники повлияют на принятие решения.

Известно, что завод расположен на улице Неверова, 39. С 2011 года завод объявляли банкротом и начали распродавать имущество. Ольга Шаповолова решила приобрести участок, на котором располагались несколько корпусы с котельными и другими объектами.

Другие участники решили оспорить покупку и теперь имущество под арестом. Покупательница не успела выразить свое несогласие. Она скончалась, но в это дело вмешались ее законные наследники.

Напомним, завод продали по цене в шесть раз ниже изначальной - около 50 миллионов рублей. Истцы просили признать сделку недействительной еще в 2020 году.