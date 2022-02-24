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Общество24 февраля 2022 4:07

Самарскую область накроет густой туман 24 февраля 2022 года

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
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Туман накрыл Самару

Туман накрыл Самару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Самарской области предупредили жителей о густом тумане, накрывшем регион. Объявлен желтый уровень опасности.

Видимость составляет 500 метров и менее. Туман задержался с 23 февраля и сохранится днем 24 февраля 2022 года. Также, ФГБУ Приволжское «УГМС» сообщили, что температура воздуха в послепраздничный день составит от -1 до +1 градусов. Местами гололедица.

Отмечают, что за прошедшие сутки в областном центре выпал абсолютный суточный максимум осадков – 12,8 мм. Прошлый рекорд был в 1990 году – 7,3 мм.

В конце недели в Поволжье ударят морозы. Оттепель закончится. Ночью похолодает до -10 градусов.