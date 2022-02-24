В Самаре трактор загадочно потерял колесо на автодороге

Колесо отлетело по неизвестным причинам. Фото: "ДТП 163"

В Самаре утром, 24 февраля 2022 года, очевидцы поделились кадрами отвалившегося от трактора колеса. Как это произошло – загадка.

Известно, что происшествие случилось в районе метро Безымянка. Пользователи социальных сетей отметили, что техника встала на дороге. Колесо прислонили к другому автомобилю, а сам трактор остался на проезжей части, наклонившись в сторону.

Пока неизвестна причина такой остановки и отсутствия у специализированной техники колеса. Напомним, что ситуация на дорогах осложнена погодными условиями. Синоптики рассказали о густом тумане, накрывшем регион.