В Самарской области туман и гололед задержатся до 25 февраля 2022 года

На улице гололед Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области туман задержится до 25 февраля 2022 года. Видимость ухудшится – 500 метров и менее.

Ранее сотрудники ФГБУ «Приволжское УГМС» рассказали, что в регионе из-за погодных условий объявлен желтый уровень опасности. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что движение на автомобиле в такое время опасно. Необходимо соблюдать меры предосторожности: не превышать скорость, сохранять дистанцию и проявлять повышенное внимание.

Помимо плотного тумана, в Самарской области отмечают возвращение гололеда. Пешеходам стоит обращать внимание на дороги и быть аккуратными.