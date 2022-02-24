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Общество24 февраля 2022 7:26

В Самарской области туман и гололед задержатся до 25 февраля 2022 года

Об этом сообщили синоптики
Алена ПРОВКИНА
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На улице гололед

На улице гололед

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области туман задержится до 25 февраля 2022 года. Видимость ухудшится – 500 метров и менее.

Ранее сотрудники ФГБУ «Приволжское УГМС» рассказали, что в регионе из-за погодных условий объявлен желтый уровень опасности. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что движение на автомобиле в такое время опасно. Необходимо соблюдать меры предосторожности: не превышать скорость, сохранять дистанцию и проявлять повышенное внимание.

Помимо плотного тумана, в Самарской области отмечают возвращение гололеда. Пешеходам стоит обращать внимание на дороги и быть аккуратными.