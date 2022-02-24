В Самаре 24 февраля 2022 года посадили самолет, летевший из Сургута в Краснодар

С пассажирами самолета работает представитель авиакомпании

Утром в четверг, 24 февраля 2022 года, в аэропорту Курумоч приземлился самолет Сургут — Краснодар. Рейс UT-435 не смог продолжить путь из-за временного прекращения полетов на юг России.

— Самолет, следовавший по маршруту Сургут — Краснодар, совершил посадку в Самаре в 7:54 по московскому времени. С пассажирами работает представитель авиакомпании, — сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Согласно онлайн-табло самарской аэрогавани, сегодня также отменили рейс в Сочи N4-135 (авиакомпания «Северный ветер»). Он был запланирован на 14:30.

Напомним, с 24 февраля по 2 марта 2022 года приостановили работу аэропорты в Ростове, Анапе, Краснодаре, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Воронеже, Курске и Симферополе. Это связано с непростой ситуацией на Украине.