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Общество24 февраля 2022 9:59

В Самарской области начали сбор вещей для юных беженцев из ДНР и ЛНР

Жителей региона призывают помочь вынужденным переселенцам
Алия Хафизова
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В Самарскую область должны приехать около 1 тысячи беженцев / Фото: молодежное правительство СО

В Самарскую область должны приехать около 1 тысячи беженцев / Фото: молодежное правительство СО

В четверг, 24 февраля 2022 года, в Самарскую область должны приехать около тысячи беженцев из Донецка и Луганска. В их числе много детей. Им всем нужна помощь. В связи с этим молодежное правительство региона призвало жителей поучаствовать в сборе вещей для вынужденных переселенцев.

Детям необходимы книжки и игрушки для возраста 0-14 лет, канцелярские принадлежности, раскраски, краски и кисти, а также другие предметы для организации их досуга. Вещи должны быть хорошего качества, по возможности новые. Сбор гуманитарной помощи продлится до 27 февраля 2022 года

Все собранные вещи будут переданы в пункты размещения беженцев с территории ДНР и ЛНР. Штаб размещен по адресу: Самара, ул. Революционная, 107. Контактный телефон: +7 964 991-16-78.