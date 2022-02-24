Предполагаемого убийцу таксиста в Самарской области отправили под арест

Суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении подозреваемого под стражу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 61-летнего таксиста. Молодого человека отправили под арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, тело мужчины нашли 19 февраля 2022 года в автомобиле Renault Kaptur. Преступник бросил иномарку на грунтовой дороге у села Водино Красноярского района. По версии следователей, водителя убил его клиент — 27-летний местный житель. Ночью в субботу молодой человек вызвал такси. Конечной точкой он указал одно из учреждений в селе Владимировка Безенчукского района. Когда шофер довез пассажира до места, тот внезапно начал душить его шнуром. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, молодой человек пересадил его на заднее сиденье, а сам сел за руль и поехал в Красноярский район. Там он поджег авто и сбежал.

Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ «Убийство». Во время следственного эксперимента молодой человек рассказал, что произошло в тот злополучный день. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все подробности преступления.