Водителя трактора наказали за потерю колеса в Самаре

Колесо оторвалось от трактора и "прилегло отдохнуть" на легковушку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции Самары прокомментировали ЧП с участием трактора. Напомним, утром в четверг, 24 февраля 2022 года, спецтехника неожиданно потеряла колесо возле станции метро «Безымянка». «Кругляш» откатился в сторону и «прилег отдохнуть» на припаркованную легковушку. Очевидцы сняли последствия на видео.

— За рулем трактора находился 40-летний мужчина. Он двигался по улице Победы в сторону проспекта Кирова. Водитель управлял транспортом при наличии неисправности, при которой эксплуатация запрещена, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении водителя трактора составили протокол и назначили штраф. Он должен будет заплатить в доход государства 500 рублей.