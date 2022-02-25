Житель Самарской области убил коллегу 27 ударами и попытался сжечь ее дом

Расследование уголовного дела завершено Фото: СУ СК России

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы поселка Суходол Сергиевского района. Преступник забил женщину до смерти, а потом попытался сжечь ее дом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось ночью 28 августа 2020 года в поселке Суходол. Злоумышленник проник в дом женщины и напал на нее. В какой-то момент она вырвалась и заперлась на кухне. Преступник разбил окно камнем, забрался в жилище и похитил сотовый телефон. После этого он расправился с хозяйкой. Он ударил ее около 27 раз. От полученных травм женщина скончалась на месте. Нападавший решил скрыть следы преступления, поджег дом и сбежал. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.

В дальнейшем правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 33-летний житель Сергиевского района, который работал вместе с погибшей в одной организации. Скоро мужчина предстанет перед судом. Его могут на несколько лет отправить за решетку.