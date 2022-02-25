В Самаре 26 февраля 2022 года перекроют движение из-за «Лыжни России»

Из-за соревнования лыжников проезд закроют на полдня

В субботу, 26 февраля 2022 года, в Самаре пройдет 40-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Из-за этого в городе временно закроют проезд для транспорта.

— Движение будет ограничено с 6:00 до 16:00 по дороге на кладбище «Лесное» на участке от ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное», — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Запрет на проезд распространяется только на личный транспорт. Машины полиции, скорой помощи и пожарных, а также авто с пропусками ограничение не затронет. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Напомним, на лыжную гонку пустят только тех, кто старше 18 лет. Им необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, а также сертификат о вакцинации против коронавируса, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тест.