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Общество25 февраля 2022 11:45

Дмитрий Азаров инициировал создание центров подготовки трудовых мигрантов в Таджикистане

Губернатор обозначил необходимость расширения работы с трудовыми мигрантами
Источник:kp.ru
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Дмитрий Азаров представляет интересы Самарской области в Межпарламентском форуме в Душанбе

Дмитрий Азаров представляет интересы Самарской области в Межпарламентском форуме в Душанбе

В пятницу, 25 февраля, в Душанбе проходит VII Межпарламентский форум «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества». Российскую делегацию возглавляет Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, а Дмитрий Азаров представляет интересы Самарской области. Одной из основных тем форума стало обеспечение законности и правопорядка в миграционной сфере. С инициативой о создании специальных центров подготовки трудовых мигрантов выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Адаптация трудовых мигрантов — очень важный и серьезный вопрос. Центры подготовки сориентируют людей по профессиональным навыкам, преподадут им основы нашего законодательства, а также расскажут о традициях губернии, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что опыт создания центров подготовки трудовых мигрантов у Самарской области уже имеется. 14 таких пунктов уже открыто на территории Узбекистана.