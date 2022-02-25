В дептрансе Самары назвали причины долгого ожидания трамваев

С начала 2022 года трамваи в Самаре стали ходить реже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары в очередной раз возмутились работой общественного транспорта. Недовольство вызвал график движения трамваев № 20. По словам горожан, время ожидания составов увеличилось в разы.

— Огромная просьба разобраться с трамваями № 20. Несколько недель утром (с 7 до 9 часов) приходится ждать по 40-50 минут, — обратилась в твиттере к чиновникам одна их жительниц города.

Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта Самары. По данным ведомства, есть две причины увеличения интервала движения трамваев. Первая — часть подвижного состава из-за последствий снегопадов отправили на ремонт, а вторая — многие водители и кондукторы находятся на больничном. Чиновники пообещали сделать все возможное, чтобы выпускать на маршруты как можно больше трамваев.