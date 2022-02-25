Самарские полицейские разыскали пропавшего подростка

Полицейские смогли найти пропавшего парня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарским полицейским удалось разыскать в Борском районе пропавшего подростка. О том, что он ушел из дома стало известно ночью, 11 февраля 2022 года.

Для поисков сотрудники уголовного розыска разослали ориентировки, которые передали наружным службам и в органы внутренних дел. Две недели правоохранители устанавливали круг общения парня, искали места его возможного пребывания. 24 февраля полицейские получили узнали, что молодой человек может находится у своей подруги в Нижнем Новгороде. Информацию передали коллегам из другого города, которые смогли найти парня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Молодой человек рассказал, что ушел из дома, потому что хотел увидеть свою знакомую в другом городе. Сейчас пропавшего передали родителям.