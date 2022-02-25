Самарских водителей попросили убрать автомобили с 13 участков

Водителей попросили убрать машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре автолюбителей предупредили о вывозе снега с 13 участков. Сотрудники коммунальных служб попросили убрать машины.

Уборку проведут в ночь с 25 на 26 февраля. Снег отвезут на специализированные полигоны. Автомобили необходимо убрать с улиц: Арцыбушевская, Толстого, Ленинская, Авроры, Потапова, Революционная, Спортивная, Урицкого, Промышленности, Демократическая, XXII Партсъезда и на проспектах Ленина и Кирова.

Работы на улицах ведут ежедневно. Коммунальные службы стараются убрать последствия снегопада. Напомним, что также водителей предупредили об опасности на дороге: в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость ухудшится.