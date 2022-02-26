В Самаре 1,5 тысячи новых заразившихся коронавирусом 26 февраля 2022

В Самаре 1,5 тысячи новых заразившихся коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 1 576 новых заразившихся коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

В регионе установлен новых максимум по суточному количеству заразившихся. Всего нашли 4 220 заболевших. Больше всего заразившихся в областной столице, далее в списке идут Тольятти (619) и Сергиевский район (302). В остальных городах и районах менее 200 новых заразившихся.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболели 317 690 человек. Зафиксировано 7 070 смертельных случаев, в том числе, 16 – за прошедшие сутки.

В регионе продолжают действовать ряд ограничений в условиях пандемии, продолжается вакцинация, в том числе, среди подростков.