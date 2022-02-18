В Самарской области в ТЦ будут пускать по справке о наличии антител, а детям и подросткам по-прежнему нельзя в театры и музеи

В торговые центры теперь можно пройти со справкой о наличии антител Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пятницу, 18 февраля, опубликовано новое постановление губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о коронавирусных ограничения.

В регионе в последнее время стабильно находят более трех тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. В регионе продолжают действовать ограничительные меры, а также продолжается вакцинация. Прививки делают и подросткам.

В соответствии с новым постановлением, ряд ограничений продлены, а некоторые ослаблены. Разбираемся в нововведениях.

Детям и подросткам по-прежнему нельзя посещать культурные заведения. Запрет продлен до 1 марта текущего года. Ранее такую меры приняли из-за роста заражений среди детей.

Расширяются возможности для тех, кто имеет справку о наличии антител. Речь идет о гражданах старше 18 лет. Теперь с такой справкой можно посещать фитнес-центры, фуд-корты, торговые центры, а также театры с музеями. С подобной справкой могут вернуться на работу сотрудники старше 65 лет. Также при положительном тесте на антитела не будут блокировать транспортные карты.

Вновь можно проводить соревнования среди несовершеннолетних, но только международные и всероссийские.

Что касается медицинской помощи, то по-прежнему приостановлено проведение медосмотров и диспансеризаций, а также оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях. Но данный запрет не касается пациентов с онкологическими заболеваниями, проведения заместительной почечной терапии, исследований на коронавирус, выдачи направлений на высокотехнологичное и санаторно-курортное лечение, беременных, пациентов с болезнями систем кровообращения, призывников, а также выдачи лекарств.