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Спорт26 февраля 2022 15:25

Тольяттинская «Лада» проиграла «Ростову» в матче 1/8 финала Высшей лиги

Теперь серия должна переместиться в Тольятти
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Ростове-на-Дону «Ладе» не удалось закончить серию

В Ростове-на-Дону «Ладе» не удалось закончить серию

Тольяттинская «Лада» в 1/8 финала Высшей хоккейной лиги играет с «Ростовом». В субботу, 26 февраля, команды встречались в Ростове-на-Дону в четвертом матче серии.

«Лада», которая до этого выиграла три матча в серии до четырех побед, на этот раз не достигла успеха, уступив со счетом 1:2. Тем не менее, в серии «Лада» ведет. Для прохода в четвертьфинал тольяттинцам осталось одержать одну победу.

Теперь серия должна переместиться в Тольятти. Из-за того, что временно не работает аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, команды, вероятно, отправятся в Самарскую область на автобусе. Игра запланирован на 1 марта.

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