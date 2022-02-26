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Происшествия26 февраля 2022 16:36

На пожаре в 24-этажном доме в Самаре пострадал мужчина

Из дома эвакуировали 40 человек
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Возгорание зафиксировали на 21-м этаже

Возгорание зафиксировали на 21-м этаже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в субботу, 26 февраля, произошел пожар в 24-этажном доме. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 19:32. На место отправились пожарные по повышенному рангу вызова.

Возгорание было зафиксировано на 21-м этаже на площади 15 квадратных метров. В 20:02 пожар был ликвидирован.

На место привлекались 52 человека личного состава и 17 единиц техники. Из дома эвакуировали 40 человек.

В результате произошедшего погибших не было. Пострадал 39-летний мужчина, его доставили в больницу.

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