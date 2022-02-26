На пожаре в 24-этажном доме в Самаре пострадал мужчина

Возгорание зафиксировали на 21-м этаже
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в субботу, 26 февраля, произошел пожар в 24-этажном доме. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 19:32. На место отправились пожарные по повышенному рангу вызова.
Возгорание было зафиксировано на 21-м этаже на площади 15 квадратных метров. В 20:02 пожар был ликвидирован.
На место привлекались 52 человека личного состава и 17 единиц техники. Из дома эвакуировали 40 человек.
В результате произошедшего погибших не было. Пострадал 39-летний мужчина, его доставили в больницу.
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