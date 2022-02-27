Сергей Божин летом покинет «Крылья Советов

Сергей Божин – уроженец Самары и местный воспитанник. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин летом может покинуть команду. Клуб не планирует продлевать с ним контракт, сообщает «РБ-Спорт».

- По нашим данным, самарский клуб не рассчитывает на футболиста в дальнейшем и не планирует продлевать с ним контракт, который истекает летом, - пишет издание.

Напомним, Сергей Божин – уроженец Самары и воспитанник «Крыльев Советов». За основную команду защитник дебютировал в 2011 году. В 2017 он покинул Самару и выступал за тольяттинскую «Ладу», «Сызрань-2003», воронежский «Факел» и московское «Торпедо». В «Крылья» Божин вернулся перед началом сезона 2020/2021. Как признался футболист в беседе с корреспондентом «КП-Самара», тогда у него были предложения из Премьер-лиги, но он решил перейти в «Крылья», которые тогда вылетели в ФНЛ.