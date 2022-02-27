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Общество27 февраля 2022 8:11

В Самаре 27 февраля 2022 года завершились поиски пропавшей на Мехзаводе 12-летней девочки

Ребенка нашли
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Неизвестно, где все это время была девочка.

Неизвестно, где все это время была девочка.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре нашли 12-летнюю Снежану Иванову, которая 24 февраля 2022 года ушла из дома в поселке Мехзавод и пропала. Девочку нашли живой, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Никаких подробностей о том, где был ребенок, нет.

Напомним, о пропаже Снежаны сообщила ее мать. Девочка ушла из дома в 12:45 и перестала выходить на связь. Ребенка несколько дней искали полицейские, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Прочесывали дворы и улицы, осматривали заброшенные стройки, чердаки и подвалы, ходили по торговым центрам.

О том, что Снежану нашли, сообщили в воскресенье, 27 февраля 2022 года.