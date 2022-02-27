Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области в начале весны 2022 года

Днем будет около 0 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в начале весны 2022 года. Во вторник и среду, 1 и 2 марта, существенных осадков не ожидают. Ночью температура воздуха будет в районе -4… -11, а днем +2… -3.

В последний день зимы, в понедельник 28 февраля, ночью местами по региону пройдут небольшой снег и дождь, а днем будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет в районе -1… -6, днем +3… -2.

Конец зимы в регионе ознаменовался температурными качелями, из-за которых лед на Волге тронулся.