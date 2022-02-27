В Самаре на 22 этаже высотки вспыхнул пожар 27 февраля 2022

На месте сотрудники МЧС. Фото: Анастасия Мудрова.

В Самаре вечером в воскресенье, 27 февраля 2022 года, произошел пожар в многоэтажке на улице Лукачева, 6 в Октябрьском районе. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» очевидцы, пламя вспыхнуло в квартире на 22 этаже.

- Люди успели выбежать из квартиры за несколько минут. Говорят, было очень страшно, - делится собеседник.

На месте несколько машин МЧС. Пожарные сейчас борются с огнем. О том, насколько серьезный пожар полыхает в квартире, информации пока нет.

Напомним, это уже второй пожар на этой улице за сутки. Вечером в субботу, 26 февраля, в 24-этажном доме вспыхнул пожар на 21 этаже. Пострадал мужчина, его доставили в больницу