Самарская корпорация оспаривает продажу Дома промышленности

Стоимость Дома промышленности и участка под ним - почти 320 млн. рублей.

Самарская корпорация АО «Транспортно-логистическая корпорация» подала кассационную жалобу на судебные решения о продаже Дома промышленности. Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрит дело о судьбе Дома промышленности в Самаре. Заседание назначено на 29 марта 2022 года.

Напомним, Дом промышленности решили продать в 2019 году из-за долгов футбольного клуба «Крылья Советов». Общая сумма задолженности составила 979 153 416, 43 рублей. Арбитражный суд постановил продать здание в счет погашения долга, однако стоимость его оценили в 319 052 138 рублей. Это 80% от рыночной цены.

Вместе с Домом промышленность площадью 20,3 тысяч квадратных метров и постройкой 114,7 кв. м., на продаже также выставлена и земля под объектом – один участок 5 599 кв. м. и второй участок 1 591 кв. м.