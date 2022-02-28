Тольяттинские дорожные полицейские за неделю зарегистрировали 101 ДТП

Полиция предоставила статистику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники дорожной полиции поделились статистикой транспортных происшествий за неделю с 21 по 27 февраля. Известно, что зарегистрировали 101 ДТП.

По полученному сообщению ГИБДД Тольятти, на дорогах Автограда за указанный период отметили 6 аварий с пострадавшими. Пострадали 7 человек, они получили различные травмы. К счастью, погибших нет.

Также сотрудники госавтоинспекции рассказали, что у водителей, ставших участниками происшествий, не обнаружили признаков алкогольного опьянения. Напомним, что только за три дня в Самарской области зарегистрировали более 2 700 нарушений на дорогах. В регионе прошли масштабные рейды.