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Происшествия28 февраля 2022 11:05

Тольяттинские дорожные полицейские за неделю зарегистрировали 101 ДТП

Есть пострадавшие
Алена ПРОВКИНА
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Полиция предоставила статистику

Полиция предоставила статистику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники дорожной полиции поделились статистикой транспортных происшествий за неделю с 21 по 27 февраля. Известно, что зарегистрировали 101 ДТП.

По полученному сообщению ГИБДД Тольятти, на дорогах Автограда за указанный период отметили 6 аварий с пострадавшими. Пострадали 7 человек, они получили различные травмы. К счастью, погибших нет.

Также сотрудники госавтоинспекции рассказали, что у водителей, ставших участниками происшествий, не обнаружили признаков алкогольного опьянения. Напомним, что только за три дня в Самарской области зарегистрировали более 2 700 нарушений на дорогах. В регионе прошли масштабные рейды.