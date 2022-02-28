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Общество28 февраля 2022 18:20

Самарскую область в первой день весны ждет непроглядный туман

Объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
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В регионе вновь туман

В регионе вновь туман

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей об ухудшении видимости. Из-за густого тумана объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и утром 1 марта 2022 года в регионе ожидается туман. Видимость ухудшится – 500 метров и менее, сообщили ФГБУ «Приволжское УГМС». Специалисты ГУ МЧС России по Самарской области напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного движения и не превышать скорость на автодорогах.

Напомним, что стало известно, какую погоду стоит ожидать в начале марта. Синоптики рассказали о перепадах температуры.