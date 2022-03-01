Стала известна причина закрытия станций метро в Самаре 28 февраля 2022 года

Переполох в метро устроил неизвестный "террорист" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, почему в понедельник, 28 февраля 2022 года, поезда не останавливались на «Гагаринской» и других станциях метро в Самаре. Как выяснилось, кто-то сообщил о минировании.

— Днем на официальный сайт Самарского метрополитена пришло письмо следующего содержания: «Меня завербовали спецслужбы. Я получил через их человека черную коробку с прикрепленным к ней мобильным телефоном. Обещали заплатить 150 тысяч рублей за минирование станции метро «Московская», — рассказал «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

По словам неизвестного, подобные бомбы также должны были заложить на станциях «Спортивная», «Гагаринская» и «Победа». Он заявил, что оставил взрывное устройство в помещении на станции «Московская», а затем попросил прощения.

Правоохранители выехали по указанным адресам и обследовали подземку. Ничего опасного они не нашли. Сейчас они проверяют записи с видеокамер, установленных на станциях. Проводится проверка.