В Самаре открыли 753 дождеприемника из 1322 для откачивания воды из луж

Коммунальщики борются с подтоплением дорог / Фото: администрация Самары

Коммунальные службы Самары полным ходом ведут работы по борьбе со снегом и водой. В понедельник, 28 февраля 2022 года, на улицах города было открыто и пролито горячей водой 753 дождеприемника из 1322. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за повышения температуры некоторые улицы оказались подтоплены. Поэтому специалисты приступили к ликвидации «озер». С середины прошлой недели они откачали уже более 2 тысяч кубометров воды.

Также ведутся работы по уборке и вывозу снега с улиц, общественных пространств, набережной и скверов. Так, за минувшие сутки на полигоны отправили 6 078 тонн снега, а с начала зимнего периода — 367 750 тонн.