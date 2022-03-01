Появились подробности ДТП с участием инкассаторской машины под Самарой

Легковушку после удара отбросило на отбойник Фото: Скриншот с видео

Стали известны подробности ДТП с участием инкассаторской машины. Оно произошло утром во вторник, 1 марта 2022 года, на трассе М-5 «Урал» в районе Курумоча Волжского района.

По данным ГУ МВД по Самарской области, все случилось около 6:10. По предварительной версии полицейских, аварию спровоцировал 40-летний водитель автомобиля Toyota. Мужчина не справился с управлением и выехал на соседнюю полосу. Там он врезался в фургон Ford, на котором ехали инкассаторы.

После удара оба автомобиля раскидало по дороге. Они получили серьезные повреждения. В результате ДТП пострадали два человека. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.