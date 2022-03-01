Цены на проезд в электричке «Ласточка» подорожали в Самарской области с 1 марта 2022 года

Стоимость проезда на участке Самара - Ягодная теперь составит 40 рублей

Со вторника, 1 марта 2022 года, в Самарской области изменилась стоимость проезда в скоростной электричке «Ласточка». Соответствующий приказ выпустил региональный департамент ценового и тарифного регулирования.

Цены на проезд подорожали из-за изменения предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров поездами «Ласточка». По данным пригородной пассажирской компании, теперь поездка на участке Самара — Ягодная будет стоить 40 рублей за наличный и безналичный расчет. Цена одинакова для взрослых и детей. А вот льготники будут платить за билет 20 рублей.

В пределах первых 10 км пути стоимость билета для взрослых и детей составит 21 рубль, для льготников — 10,5 рублей. За каждый последующий километр придется доплачивать: 2,1 и 1,05 рубля соответственно.

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