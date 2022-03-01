В Самаре «заминировали» Центральный автовокзал

Полицейские проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 марта 2022 года, в Самаре прошла очередная волна «минирований». Так, утром стало известно об эвакуациях на спортобъектах — Дворец спорта на Молодогвардейской и стадион «Солидарность Арена». Днем собственные источники «КП-Самара» сообщили о минировании Центрального автовокзала в Самаре.

Сообщения об акте терроризма были отправлены на адреса электронной почты учреждений. К месту ЧП были направлены экстренные службы города, людей эвакуировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Неизвестно, были ли данные сообщения правдой или же это чья-то злая шутка.

Стоит отметить, что ложное сообщение об акте терроризма грозит «шутнику» уголовным делом. За такую «телефонную шутку» можно получить не только серьезный штраф в размере от 200 тысяч рублей, но и реальный срок заключения до 3 лет. Полицейские обычно быстро находят анонимных террористов, и наказание не заставляет себя долго ждать.