Самарская область представила 45 соцпроектов на конкурсе местных отделений «Единой России»

Победители конкурса получат грант на реализацию своих проектов

«Единая Россия» подвела итоги конкурса первичных отделений партии. В нем приняли участие свыше 2,6 тыс. местных отделений. В общей сложности они направили более 2,2 тыс. заявок. Самым активным в этом плане оказался Приволжский федеральный округ.

Самарская область представила 45 социальных проектов. Это благоустройство общественных пространств Самары и малых городов, комплексное развитие сел, поддержка местных производителей, развитие внутреннего туризма и социально-культурных инициатив.

— Радует, что проекты сделаны для людей и ради людей. Они направлены на поддержку конкретных территорий, где действует местное отделение партии, — отметила руководитель исполкома «Единой России» в Самарской области Ирина Кочуева.

Насколько известно, гранты на реализацию своих проектов получат все 85 субъектов РФ. Победителями признали 917 заявок: 104 — от отделений в административных центрах, 283 — от отделений в малых городах, 530 — от сельских отделений. Им выделят 115 млн рублей.