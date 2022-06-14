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Происшествия14 июня 2022 7:31

Прокуратура начала проверку из-за ЧП на детской площадке в Сызрани, где ребенку оторвало палец

Надзорное ведомство оценит работу ответственных лиц
Анастасия ФИЛАТОВА
Во время катания на карусели пострадал 4-летний мальчик / Фото: прокуратура Самарской области

Во время катания на карусели пострадал 4-летний мальчик / Фото: прокуратура Самарской области

В Сызрани продолжают разбираться в деталях ЧП на детской площадке, расположенной на улице Новостроящейся. В воскресенье, 12 июня 2022 года, там ребенку оторвало палец. Проверку организовала городская прокуратура.

— Будет дана оценка действиям тех, кто несет ответственность за содержание площадки. Также взят на контроль ход проверки, организованной полицией, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пострадавший — 4-летний мальчик. Он получил травму во время катания на карусели. Медики диагностировали у него ампутацию большого пальца руки. Сейчас малыш находится в городской больнице под наблюдением врачей. В прокуратуре отметили, что виновные в данном происшествии понесут ответственность. С них взыщут материальный ущерб и моральный вред, которые были причинены ребенку.