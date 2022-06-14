В Самарской области из-за жары объявлен желтый уровень опасности 15 и 16 июня 2022 года

В регион вернулось летнее тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области после затяжных дождей наконец-то вернулось летнее тепло. Но и оно не спешит радовать жителей, из-за резкой жары объявлен желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 15 и 16 июня 2022 года температура воздуха поднимется до +30 градусов. Жителям региона необходимо соблюдать правила безопасности, отдыхать в теньке и брать с собой воду. Особо чувствительным гражданам лучше запастись медикаментами. Помимо резкого потепления, в области отмечают приближение магнитной бури.

Также 15 июня официально откроется пляжный сезон. А вот в конце недели неустойчивая погода вернет самарцам тучи и грозы. В ночное время температура будет от +9 до +16 градусов.