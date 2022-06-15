В Самаре на ремонт дорог выделили почти 2 млрд рублей в 2022 году

В областном центре приступили к дорожным работам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре уже стартовали дорожные ремонтные работы. На улучшение полотна выделили почти 2 миллиарда рублей.

О финансировании сообщила глава города Елена Лапушкина в прямом эфире ОбъясняемРФ 15 июня 2022 года. Не смотря на экономическую обстановку, на ремонт дорожного полотна выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей – почти столько же, как и в прошлом году. В этом сезоне планируют привести в норму 35 участков, в том числе улицы Гагарина и Физкультурную.

Напомним, что на улице Физкультурной уже приступили к снятию асфальта. Специалисты занялись фрезерованием покрытия.