Стало известно, что построят у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре

Площадку вокруг стадиона планируют озеленить / Фото: Андрей Савельев

Самарская область принимает участие в 25-ом Петербургском международном экономическом форуме. Регион представил ключевые проекты, в том числе - макет развития территории около стадиона «Самара Солидарность Арена».

Известно, что площадка вокруг стадиона будет поделена на несколько зон. Здесь планируют возвести гостиницу и эко-отель, офисный деловой центр, межвузовский кампус, который сможет принять 5 тысяч человек.

Кроме того, в проекте отражена жилая застройка. Она появится со стороны Московского шоссе и ул. Демократической. Помимо жилых домов, в планах строительство школы, детсадов, поликлиники и магазинов. Судя по макету, на территории также появится множество зеленых насаждений.