В Самарскую область вновь придет гроза 17 июня 2022 года

В регион вернулись дожди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области не успели насладиться летним теплом, как в регион вновь вернулась дождливая погода. Синоптики объявили желтый уровень опасности 17 июня 2022 года.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью и днем четверга в регионе ожидается гроза, порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Возможен град. Жителям необходимо соблюдать правила безопасности, избегать прогулок под деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Напомним, что на регион надвигается магнитная буря. Метеочувствительным гражданам следует проводить больше времени на свежем воздухе и запастись необходимыми медикаментами.