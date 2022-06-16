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Общество16 июня 2022 18:04

Самарцев напугал низколетящий гремящий самолет вечером 16 июня 2022 года

Над городом кружила авиация
Алена ПРОВКИНА
Самарцы испугались звука самолета. Фото: Провкина Алена

Самарцы испугались звука самолета. Фото: Провкина Алена

В Самаре местные жители напугались из-за гремящего самолета. Отмечают, что воздушное судно слишком низко пролетало над городом вечером 16 июня 2022 года.

Жители и гости Красноглинского района отметили, что над Вертолетной площадкой низко пролетел самолет. Из-за скопившихся туч показали вертолеты и воздушное судно, не похожее на гражданскую авиацию. Пока неизвестно, с какой целью техника пролетала над городом.

Напомним, что вечером и утром 17 июня 2022 года над регионом прогремит гроза и польют дожди. Синоптики отмечают, что порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.