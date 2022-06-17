Автобусы 26 и 66 маршрута в Самаре могут пустить через микрорайон Волгарь

Транспортная доступность Куйбышевского района Самары пока оставляет желать лучшего Фото: Архив "КП"

Автобусы 26 и 66 маршрутов могут пустить через микрорайон «Волгарь». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре рассказала представитель компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая.

По словам перевозчика, сейчас прорабатывается вопрос удлинения этих маршрутов автобусов.

- Сейчас маршрут пролегает по краю микрорайона, и жителям приходится долго идти с остановки, - пояснила Анна Замыцкая. – Мы прорабатываем вопрос удлинения маршрутов, чтобы автобусы заезжали внутрь микрорайона.

Представители компании-перевозчика уже выезжали на место и изучали детали возможного маршрута. Теперь осталось утвердить итоговую схему и согласовать ее с департаментом транспорта.

Также предполагается, что в Волгарь будут заезжать автобусы в рамках проекта пересадочного билета, который собираются внедрить уже в этом году.