В Самаре женщина измазала грязью соседскую машину из-за парковки у подъезда

Женщина набрала земли с клумбы и изрисовала чужую машину Фото: скриншот с видео

В Самаре камера домофона засняла соседско-парковочную войну. Жительнице одного из домов по улице Запорожской не понравилось, что кто-то оставил машину у ее подъезда. В итоге она устроила «грязную месть» — измазала авто землей из клумбы. Видео опубликовали в соцсетях.

— Я приехала с работы и припарковала автомобиль у третьего подъезда. Сама живу в четвертом, но в тот вечер мест у него не было. Когда вышла из дома, была в шоке от увиденного, — рассказала владелица пострадавшего кроссовера.

По словам женщины, сначала она хотела написать заявление в полицию, чтобы хулиганку привлекли к ответственности. Однако потом передумала.

Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Кто-то считает, что женщина, которая измазала чужую машину грязью, была права. Якобы авто было припаркованное неправильно — перекрывало вход в подъезд. Другие придерживаются мнения, что автомобилистка ни в чем не виновата и что подобная мстя недопустима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Жигулевска разбил камнем чужую «Приору» за долгую парковку на одном месте

Мужчина нахулиганил на более чем 50 тысяч рублей (подробности)