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Общество18 июня 2022 17:14

Власти Самары рассказали, почему нельзя вырубить все тополя

Невозможность полного спила этих деревьев объяснили несколькими причинами
Анастасия ФИЛАТОВА
Самарцы просят чиновников избавить город от тополиного пуха

Самарцы просят чиновников избавить город от тополиного пуха

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары продолжают страдать от тополиного пуха. Он захватил почти все дворы. Где-то он просто устилает ровным слоем землю, а где-то — метелью крутится вокруг носов и глаз горожан. Однако власти почему-то не спешат массово вырубать тополя. В департаменте городского хозяйства и экологии рассказали, как эти деревья появились в Самаре и почему их нельзя полностью спилить.

— Тополя — наследие 70-80-х годов. Им отдавали предпочтение из-за быстрого роста и неприхотливости в уходе. Спилить их совсем — дорого, долго и трудоемко. Да и Самара тогда останется без своих основных «легких», — разъяснили в соцсетях представители ведомства.

По словам специалистов, период цветения тополей, как правило, составляет около 2-3 недель. Ежегодно эти деревья опиливают до состояния, когда они не возобновляют цветение. Пуха становится меньше, однако до полного исчезновения еще далеко. Отметим, тополя срубают только в том случае, если они находятся в аварийном состоянии. С пухом на дорогах борются влажной уборкой.

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