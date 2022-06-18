Власти Самары рассказали, почему нельзя вырубить все тополя

Самарцы просят чиновников избавить город от тополиного пуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары продолжают страдать от тополиного пуха. Он захватил почти все дворы. Где-то он просто устилает ровным слоем землю, а где-то — метелью крутится вокруг носов и глаз горожан. Однако власти почему-то не спешат массово вырубать тополя. В департаменте городского хозяйства и экологии рассказали, как эти деревья появились в Самаре и почему их нельзя полностью спилить.

— Тополя — наследие 70-80-х годов. Им отдавали предпочтение из-за быстрого роста и неприхотливости в уходе. Спилить их совсем — дорого, долго и трудоемко. Да и Самара тогда останется без своих основных «легких», — разъяснили в соцсетях представители ведомства.

По словам специалистов, период цветения тополей, как правило, составляет около 2-3 недель. Ежегодно эти деревья опиливают до состояния, когда они не возобновляют цветение. Пуха становится меньше, однако до полного исчезновения еще далеко. Отметим, тополя срубают только в том случае, если они находятся в аварийном состоянии. С пухом на дорогах борются влажной уборкой.

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