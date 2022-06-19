В Самаре вдоль Московского шоссе строят новую дорогу

Дорога ведет к строительной площадке.

На Московском шоссе между 18 км и поселком Мехзавод начали строить новую дорогу. Она пролегает вдоль шоссе. Строящуюся проезжую часть снял с высоты самарский блогер Евгений Щекин.

Дорога ведет к строительной площадке, где сейчас строят высотки. Возможно, что дорога останется после окончания строительства нового жилого комплекса.

Напомним, еще один ЖК на Московском шоссе хотят построить на месте пустыря рядом с улицей Алма-Атинской. Власти подвели итоги публичных слушаний, большинство самарцев поддержали строительство высоток. Однако нашлись и те, кому проект не понравился.