Александр Хинштейн заявил о плачевном состоянии здания Самарского энергетического колледжа

Так выглядят помещения СЭКа в настоящий момент / Фото: hinshtein.ru

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн осмотрел здание Самарского энергетического колледжа (СЭК). Информацию сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий лично посетил актовый и спортивный залы, учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и прочие помещения колледжа. По мнению депутата, состояние здания оставляет желать лучшего.

- Здесь необходимо прекращать учебные занятия – здание СЭКа находится в удручающем состоянии. Ранее я уже предложил родителям на год отложить объединение колледжей, чтобы полностью подготовить кампус на улице Ташкентской, - отметил Александр Хинштейн.

Хинштейн уверен, что в здании необходимо прекращать занятия / Фото: hinshtein.ru

Напомним, Самарский энергетический колледж планируют объединить с Поволжским строительно-энергетическим колледжем им. П. Мачнева (ПСЭК). В дальнейшем объединенное учреждение должно переехать в 15-й микрорайон. Данный вопрос уже вызвал ряд возмущений со стороны родителей студентов. Они боятся, что от объединения пострадает качество образования и недовольны зданием, которое предлагают для учебы их детям. По их мнению, оно в три раза меньше, чем существующее здание колледжа на Самарской площади.

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