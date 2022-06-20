В Самарской области отметили высокую пожароопасность с 21 по 24 июня 2022 года

Лучше не оставлять открытый огонь без присмотра Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Непредсказуемый июнь продолжает удивлять жителей Самарской области. После жарких дней, наступили дожди, а теперь отмечают высокий уровень пожароопасности – 4 класс.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», на территории области объявлен желтый уровень опасности из-за риска возникновения возгораний. С 21 по 24 июня 2022 года жителям необходимо быть осторожней в лесах, не бросать бычки от сигарет и не разжигать костры.

Напомним, что также 20 июня 2022 года желтый уровень опасности отмечают из-за усилившегося дождя и возможной грозы. Самарцам следует быть более аккуратными на дорогах.