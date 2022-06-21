Школу на 1500 мест начали строить под Самарой в июне 2022 года

На стройплощадке уже вырыли котлован / Фото: samgd.ru

Под Самарой стартовало строительство новой школы на 1500 мест. Ее возводят в микрорайоне Южный город. В понедельник, 20 июня 2022 года, на площадке побывали депутаты губернской думы. Они оценили ход работ.

Школу построят в рамках концессионного соглашения. Сейчас техническая готовность объекта составляет 2%. На стройплощадке трудятся около 60 рабочих. Они уже вырыли котлован и приступили к обустройству основания.

- К 1 декабря 2022 года планируется возвести коробку здания и провести коммуникации. Весной начнутся отделочные работы, чтобы осенью можно было ввести школу в эксплуатацию, - рассказала председатель комитета губдумы по образованию и науке Светлана Ильина.

Здание будет просторное и светлое, современной планировки. Его оснастят по последнему слову техники. Также планируется облагородить прилегающую территорию. Рядом со школой появится стадион. Первый звонок в учебном заведении прозвенит 1 сентября 2023 года.